Hawaii : une délégation tahitienne au Te Moana Nui Traditional Game i Vaihi

Ce déplacement marque la reprise des rencontres avec les pays du Pacifique. L’objectif de la Fédération des sports et jeux traditionnels est aussi de faire la promotion du prochain Heiva Tu’aro Mā’ohi 2023 et de confirmer les rencontres pour l’année prochaine en Nouvelle-Zélande et aux Iles Cook.

Ce déplacement sera également l’occasion de confirmer, voire d’améliorer les performances de nos athlètes polynésiens.

Nous ne manquerons pas d’informer le public du Fenua sur ce Te Moana Nui Traditional Game i Vaihi programmé les 5, 6 novembre prochain.