Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship : les Tahitiens reçus 5 sur 6

Les riders Tahitiens, invités de qualité de la Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship 2025. Parmi les 96 bodyboarders invités – autant dire les meilleurs du monde – ceux du fenua n’ont pas fait pâle figure ce mardi, avec cinq qualifiés sur six engagés au premier tour.

Thibaut Casabianca (2e) et Dayven Faua (1er) se retrouveront au second tour. Ils feront face à un duel de locaux, Kainoa McGee et Davin Alexander, habitués du spot.

Hakahei Huuti termine deuxième de sa série, s’adjugeant une belle vague notée 7.33. James Omitai, vainqueur de la Rangiroa Pro en 2024, se classe juste derrière son compatriote et ne verra pas le second tour malgré un score plus que correct (11,83 au total). 1er de la série, le champion du monde en titre, le Canarien Armide Soliveres Acuyo.

– PUBLICITE –

Ça passe aussi pour Tahiri Tehei, auteur d’un score de 11.43 derrière le Portoricain Kuko Font. La belle perf’ du jour est l’œuvre de Manea Fabisch (11.84), qui s’offre le scalp de la légende Mike Stewart, l’amércian nonuple champion du monde toujours à fond malgré ses 61 ans.

La compétition se tient du 25 février au 10 mars prochain sur le spot mythique du North Shore.