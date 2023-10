Futsal : un accueil chaleureux pour le retour des Aito Arii

C’est au son du Tuki et de chants de Rapa que la délégation des Aito Arii, l’équipe de Tahiti de Futsal composée de joueurs de Rapa et de Tahiti, a été accueilli hier soir. Famille et supporters ont fait le déplacement pour couronner les champions.

Ils avaient notamment battu les Fidji, les Samoa et la Calédonie pour se hisser en finale de l’OFC Futsal Nations Cup, équivalent du championnat des nations d’Océanie, face à la Nouvelle-Zélande. Les kiwis, hôtes de la compétition, les avaient battus 5-0 samedi soir, malgré une belle résistance des Aito.

« Ils ont fait un parcours exceptionnel, souffle un supporter. Pour notre petite équipe de Tahiti, qui l’aurait prédit ? Personne ne le croyait, et on a réussi » .

La coupe du monde de futsal attendra, donc, pour les Aito Arii, qui se focaliseront sur le prochain festival des Îles pour défendre leur statut de champion.