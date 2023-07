Futsal : Rapa triple championne au Festival des îles

Déjà deux fois championne en futsal, l’équipe de Rapa était la grande favorite de cette finale du Festival des îles. Les joueurs des Australes affrontaient ce samedi Papeete. Un match que vous avez pu suivre en direct télé et web sur votre chaine Tahiti Nui Télévision.

Les joueurs de Rapa ont rapidement pris l’avantage. Papeete n’aura jamais réussi à remonter le score. Rapa l’emporte avec deux buts à 0. Parmi les joueurs et les supporters, c’est la liesse : « On ne ressent que de la joie. On est venus de loin pour chercher cette coupe ! »

« C’était un plaisir de faire la finale contre Rapa. On est tous fatigués. Rapa nous a montré qu’ils ont la suprématie en futsal. Ils nous apprennent beaucoup », a réagi le coach de Papeete.

Revivez le match ici :