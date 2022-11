Forte participation pour la 21e édition du mémorial Serge Hoatua

Cette 21ème édition du mémorial Serge Hoatua aura été marquée par une participation massive des jeunes. Les benjamins et les minimes avaient 2,2 kilomètres à parcourir. Un parcours en boucle qui leur a permis de dévoiler tout leur potentiel. Et il y aura eu du combat chez les jeunes ! On retiendra les victoires de Ikivai Tepava, fils du coach de Shell Vaa et Tuereni Teiho chez les filles dans la catégorie benjamins.

Les cadets, juniors, dames et vétérans avaient 10,5 kilomètres à effectuer. Ils ont d’abord mis le cap vers la passe de Pueu par le large avant de revenir pour arriver à la plage de Tautira par le lagon. Keoni Sulpice a mis tout le monde d’accord chez les juniors. Chez les dames, Marguerite Temaiana a été la plus forte. Bruno Tauhiro l’a emporté chez les vétérans 40 ans devant Teva Lecalvic et Daniel Leprado.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les seniors, quant à eux, devaient effectuer 2 tours soit une course longue 21 kilomètres. Ils ont adopté la stratégie du lièvre emmenée par Taputea Tehetia sur son va’a jaune. Il est poursuivi par Manutea Million, Kyle Taraufau ou encore Hititua Taerea et Raihere Tavaearai.

Lors du deuxième et dernier tour, Raihere Tavaearai attaque et prend la tête de la course. Rien ne l’arrête, il s’en va cueillir la victoire.Sur les derniers mètres à l’arrivée, on assiste à un combat, alors que Taputea Tehetia était second, Hititua Taerea sort de nulle part et prend la deuxième place. Taputea doit se contenter de la 3e.

Prochain rendez-vous, le 19 novembre prochain pour la Faratea Nono Race organisée par Tamarii Vairao, un marathon V1 entre Faratea et Taravao.