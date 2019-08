Forte houle : les trials de la Tahiti Pro reportés à dimanche

Une grande partie de la Polynésie française est depuis vendredi en vigilance jaune pour fortes houles. Météo-France Polynésie avait annoncé du gros swell pour les trials avec potentiellement des séries aux alentours de 4 mètres / 4 mètres 50, exceptionnellement les 5 mètres 50 / 6 mètres pour la “bombe de Havae”. Et en effet, ce samedi matin, les 32 surfeurs des trials ont vu les call de 7 heures 30, 8 heures et 9 heures annulés en raison des vagues trop grosses et difficiles à ramer, et afin de préserver les compétiteurs, mais également les plaisanciers, les water patrols et le public présents.

“C’est une journée extrême, vu les conditions de houle qui se sont affirmées ce matin, en marée basse en plus. C’était très difficile pour toute l’organisation de lancer dès 7 heures 30 comme prévu la compétition. (…) Il y a des vagues intermédiaires entre les bombes qui font plus de 5 mètres, et il faut surtout ne pas les rater, car sinon on n’a pas le temps ensuite de ramer parce que derrière il y a une autre bombe qui arrive. Il y a beaucoup d’hésitation de la part des surfeurs à s’engager dans ces conditions, et surtout, ne pas pouvoir prendre une vague. Car avec cette taille, arriver directement sur le récif où ça monte d’un coup, il faut vraiment être un super nageur pour pouvoir prendre la vague” a expliqué Lionel Teihotu, président de la Fédération Tahitienne de Surf.

Et bien que la compétition soit off, certains locaux chevronnés du spot, ont quand même surfé quelques vagues, tels que Kevin Bourez, Mihimana Braye, Tikanui Smith ou encore Vetea David.

Prochain rendez-vous pour les trials, si la houle le permet, demain matin.