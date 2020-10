Football : victoire de l’AS Tefana contre l’AS Central Sport

La première affiche de la saison a tenu hier soir à Pater toutes ses promesses. Et pour cause, éloignés pendant plusieurs mois du rectangle vert suite aux restrictions sanitaires, c’est avec beaucoup d’envie que les joueurs ont retrouvé le chemin des compétitions. « Cela fait du bien, ça fait longtemps qu’on s’entraîne. De retrouver le stade Pater, c’est que du bonheur » explique Peter Babka, le défenseur de l’AS Central Sport.

Mais pour s’assurer une reprise dans le respect des règles sanitaires, la Fédération Tahitienne de Football (FTF) a pris des mesures drastiques. La principale concerne les supporters. Tous les matchs du week-end seront joués à huis-clos : « Cela nous permet de gérer d’abord l’organisation avec les clubs, et quand ça sera bien géré, peut-être qu’après, on pourra rouvrir aux spectateurs » précise Charles Ariiotima, directeur des compétitions.

C’est donc dans ce contexte pour le moins particulier que les 22 acteurs de la rencontre nous ont offert 90 premières minutes de spectacle.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’AS Tefana finira par l’emporter sur le plus petit des scores : 1 à 0. « On s’est bien préparés depuis 2 mois. On attendait avec impatience le premier match de la saison qui se solde par une victoire pour nous. Une victoire très difficile, mais on a su jouer notre jeu. On est très contents de la victoire » déclare Kevin Tuteina, capitaine et buteur de l’As Tefana.

Fort de ce succès, l’équipe entrainée par Sébastien Labayenne se projette pour le moment seule en tête du classement.

Ce week-end, les 11 autres clubs engagés en Ligue 1 tenteront à leur tour de capitaliser leurs premiers points. À ne pas louper : l’entrée en lice de l’AS Venus et Pirae qui accueilleront dès ce soir les deux promus Arue et Mataiea.

Samedi, Tiare Tahiti se déplacera sur les terres d’Excelsior avant que Dragon ne clôture dimanche à 16 heures cette première journée face à JT.

La saison 2020-2021 est bel et bien lancée.