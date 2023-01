Football U17 : les Tama Ura se préparent pour la Coupe du monde 2023

C’est une première dans leur jeune carrière de footballeurs. Le 4 janvier dernier, à l’aéroport de Tahiti Faa’a, 22 espoirs du football local se sont envolés vers les îles Fidji pour y disputer leur premier tournoi international. “On s’est beaucoup entraînés durant les trois semaines de vacances. Les joueurs et le staff ont fait beaucoup de sacrifices. On commencera les entrainements là-bas le 8 janvier, et notre premier match aura lieu le 11 janvier contre le Vanuatu” déclare Raiarii Golhen, sélectionneur des Tama Ura.

À la clé, une qualification pour la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans prévue au Pérou en novembre. “C’est un rêve de gosse pour nous. On est tous motivés, on espère se qualifier” confie Titouan Guillemant, milieu de terrain. “On va tout donner, on va faire tout notre possible. L’objectif, c’est le Pérou !” ajoute Teuira Hitimoana, capitaine des Tama Ura.

Pour y parvenir, les Tama Ura devront se hisser jusqu’en finale. Première étape les phases de poules.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Tous les matchs des Tama Ura seront à suivre en direct sur le site de la Confédération Océanienne de Football.

Le coup d’envoi de la première rencontre des Tama Ura sera donné à 17 heures mercredi 11 janvier face au Vanuatu.