Football : Tefana s’équipe à la pointe de l’évolution

C’est le grand test pour les joueurs de Tefana. Depuis quelques jours, ils sont équipés d’un capteur, placé dans un brassard au niveau de la cheville. Une fois connecté, le dispositif enregistre toutes les données : “distance kilométrique parcourue, le nombre de courses à haute intensité, le nombre de courses de type moyennes ou de type jogging, et également le nombre de ballons touchés”, énumère Patrick Metzger, président de l’AS Erstein.

Des indicateurs essentiels pour une meilleure visibilité sur les présences des joueurs et leur progression. C’est aussi un bel outil pour analyser de nouvelles tactiques de jeu. “Une fois qu’on a fini l’enregistrement de la session d’entrainement ou de la session de match, ça génère un circuit de passes préférentiel donc on sait que tel joueur a touché tant de ballons de tel joueur et a donné tant de ballons à un autre joueurs. Ça on le voit au niveau de la fiche du joueur, mais on le voit aussi globalement au niveau de l’ensemble de l’équipe.”

Pour le coordinateur technique de l’AS Tefana, “c’est une très bonne chose. c’est ce qui nous manque : ce suivi des joueurs, que ce soit sur le terrain, au niveau des entraînements…”

Grâce à une application, les footballeurs pourront également observer leur performance à tout moment.

Crédit Tahiti Nui Télévision

Aujourd’hui, plus de 150 clubs amateurs de métropole bénéficient de cette technologie. Son coût : 240 000 francs pour un lot de 20 capteurs et trois logiciels informatiques. “Les pro ont des moyens financiers souvent beaucoup plus importants et ont souvent ce qu’on appelle une cellule de gestion de la perform GPS etc. Nous on a pensé à une solution qui est accessible au football amateur et ça donne des indicateurs intéressants pour le football qui avant n’étaient pas accessibles”, explique Patrick Metzger.

Comme l’AS Tefana, le club alsacien mise beaucoup sur la jeunesse. Ses cadres profitent de cette première entente pour échanger. Ludovic Zinc est éducateur. Il profite de l’occasion pour “voir un peu comment ils fonctionnent au niveau de l’entrainement, comment nous ont fonctionne et pouvoir chacun s’inspirer peut-être de l’autre.”

La délégation du club d’Erstein devrait revenir sur la pelouse de Puurai. Du 11 au 15 avril, le club de Faa’a organise un tournoi international consacré aux U15 : le “Pascal Vahirua”, dédié à Denis Pito. Il regroupera 4 équipes : Erstein, Tefana, Jeunesse Marquisienne et Canala, un club de Nouvelle-Calédonie.