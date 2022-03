Football : Tahiti s’incline face à la Nouvelle-Zélande

Pas d’exploit pour la sélection tahitienne qui s’arrête en demi-finale des qualificatifs à la coupe du monde 2022. Face aux joueurs professionnels néo-zélandais, les Toa Aito n’ont pas démérité mais finissent par s’incliner sur la plus petite des marges 1-0.

Malgré une nette domination de la Nouvelle-Zélande, il aura fallu attendre la 70ème minute et un but de Cacace pour voir les All Whites trouver l’ouverture face à des Tahitiens courageux et solidaires.

La logique est donc finalement respectée dans cette opposition entre joueurs professionnels et amateurs. La Nouvelle-Zélande, grande favorite du tournoi, gagne sa place pour la finale et affrontera Salomon, vainqueur un peu plus tôt dans la soirée de la Papouasie Nouvelle-Guinée sur le score de 3 buts à 2.

La finale sera à suivre mercredi à partir de 8h45 en différée sur TNTV.