Football : Tahiti s’incline en demi-finale de l’OFC face à la Nouvelle-Zélande (0-2)

Après un parcours convaincant, Tahiti a rendu les armes face à la Nouvelle-Zélande, qui s’est qualifiée pour la finale de l’OFC U19 2022. Score final : 2-0 pour les Kiwi.

La partie a très mal débuté pour nos aito, qui ont encaissé un but d’Isaac Hughes sur coup franc dès la 49e seconde de jeu. Tahiti ne s’est pas laissé faire, loin de là, et a eu les situations pour revenir dans la partie en première mi-temps. Hauroa Morgant, puis Tekaki Sangue ont bien failli battre le gardien néo-zélandais Henry Gray, mais sans réussite.

À l’opposé, c’est sur une grosse boulette d’Anapa Debruyne que Kian Donkers a doublé la mise. Le gardien tahitien s’est fait surprendre par une frappe a priori sans grand danger, qui lui est passée entre les gants et a franchi la ligne au ralenti.

Bruno Tehaamoana, entraîneur de Tahiti, est fier du parcours de son équipe : “On savait qu’on tombait contre une grosse équipe. On a essayé de mettre quelque chose en place, mais ça n’a pas fonctionné. À chaque fois qu’on a voulu déployer quelque chose, ils nous contraient […] On a essayé de prendre ce match comme une finale, on ne regrette rien. Les joueurs ont fait ce qu’il fallait. Je les félicite”.

Cette victoire assure à la Nouvelle-Zélande son ticket pour la coupe du monde des moins de 20 ans, leur 6ème participation consécutive. Elle affrontera les Fiji en finale, vainqueurs de la Nouvelle-Calédonie 2 buts à 1.

“On va aller chercher cette troisième place contre les calédoniens. C’est sûr que les garçons ont pris un coup mentalement, ce soir, mais on ne veut pas avoir de regrets”, conclut Bruno.

La finale aura lieu à 20h00 samedi au stade Pater.



Tahiti jouera son match pour la 3e place contre la Nouvelle-Calédonie à 17h, même endroit.