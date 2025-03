Football : Tahiti se prépare à affronter la Calédonie pour une place à la Coupe du monde

La traditionnelle conférence de presse d’avant match lance officiellement le choc de la demi-finale qui attend Tahiti face à la Nouvelle-Calédonie. À 2 victoires d’une hypothétique qualification à la grande Coupe du monde, ce premier rendez-vous sur le sol kiwi s’annonce très serré entre 2 équipes qui se connaissent bien. Pour le coach Samuel Garcia, l’équipe est prête : « On est arrivés à Wellington hier, on a fait une bonne séance d’entrainement. Tous les feux sont au vert, pas de blessés. Le groupe vit bien, cela fait un moment que l’on a le même groupe. On est heureux d’être ici et de représenter Tahiti pour cette demi-finale. »

Rappelons que les deux vainqueurs des demi-finales opposant Tahiti et Nouvelle-Calédonie d’un côté, et Nouvelle-Zélande / Fidji de l’autre, se retrouveront dimanche soir pour la finale, et une place pour le mondial. Un rêve pour tous les joueurs de football.

« Se qualifier pour la Coupe du monde, c’est un rêve de gamin, pour tout joueur amateur de notre niveau, confie le capitaine des Toa Aito, Teaonui Tehau. On a hâte de jouer et on donnera tout pour la ½ finale, pour nos familles, pour le pays, et on essayera de se qualifier pour la finale. »

L’enjeu est immense et cette rencontre sera à suivre en direct sur TNTV ce jeudi à partir de 15h50. Le spectacle et l’émotion devrait être au rendez-vous compte-tenu de l’enjeu.