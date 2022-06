Football ligue 1 : l’AS Venus conserve la tête du championnat

En route pour la course au titre de champion vendredi soir en première partie de soirée, l’AS Pirae recevait à Pater l’AS Tefana. Un match remporté haut la main, 6 buts à 1 par les champions en titre. “C’est important pour nous de gagner. On a fait le boulot. On joue pour ces matchs et ça nous a souri donc c’est top”, a réagi le joueur Benoit Mathon.

Dans la continuité, le dauphin du championnat Dragon recevait sur ses terres le leader Venus.

À l’inverse de la première affiche, il aura dans ce match fallu patienter la 40e minute et la malice de Sake pour voir le Tahitien formé au Football Club de Nantes s’illustrer.

Sans se poser de question, Raimana Li Fung Kuee envoie un boulet de canon en direction de la cage de Teave. Avec un score de 1 à 0 à la pause, Dragon rentre au vestiaire en qualité de leader.

Après une mise au point de leur entraineur Samuel Garcia, Venus se ressaisi. Sur un coup de pied arrêté, les joueurs de Mahina transforment le danger porté sur la cage de Terehau Chan en égalisation.

Résultat : aucune des 2 équipes ne réussira dans cette partie à se démarquer. Venus reste solidement accrochée au siège de leader.

Dragon suit quant à elle à 2 longueurs. “On est revenus au score mais c’était très dur parce que en face il y avait quand même du répondant. Dragon était prêt physiquement. Ils ont bien répondu. C’était un gros match. Nous on n’a rien lâché. C’était super. On est revenus avec les tripes, avec le coeur et je remercie tout le monde pour le match. C’était un super match”, concède le capitaine de Venus, Teaonui Tehau.