Football Ligue 1 : L’AS Tefana sacrée championne de Tahiti 2022-2023

Déclaré vainqueur avant même la dernière journée de championnat, le club de la commune de Faa’a a fêté samedi après-midi devant son public son nouveau titre de champion de Polynésie.

« C’est chouette. C’est la récompense d’un travail de plusieurs années. La priorité, c’est la formation, estime le gardien Mickaël Roche. Faire monter les jeunes, avoir de l’effectif qui soit compétitif. Donc ce n’est pas forcément simple, jeunesse et compétitivité. Mais je crois qu’on a des coachs qui font du bon boulot. On a des mecs qui, cette saison, sont entrés dans le bon état d’esprit. »

Pour l’entraîneur Sébastien Labayen, « il n’y a pas de secret, il n’y a pas de signature. Ce sont juste des éléments qui sont mis les uns après les autres et qui sont construits, pensés et surtout acceptés par les joueurs, donc à partir de là, une fois qu’on a l’adhésion des joueurs, on peut les amener au plus haut. »

Après 7 longues années de grisaille, les protégés de Sébastien Labayen retrouveront la saison prochaine la prestigieuse Champions League Océanienne.

Un cadeau tombé du ciel pour le 90e anniversaire du club. « Ça n’a pas été facile, on a eu beaucoup d’événements qui ont ponctué notre saison, des moments difficiles, tragiques même », souligne Luthy Bohl, le vice-président de l’AS Tefana. L’un des joueurs de l’AS Tefana est en effet décédé en début d’année dans un accident de la route. « Mais le club a su faire preuve de beaucoup de solidarité et cet esprit de famille surtout qui a été mis en avant. On a vraiment montré que l’AS Tefana est avant tout une grande famille ».

« Aujourd’hui c’est la cerise sur le gâteau. On a travaillé toute l’année. Maintenant ça a été acté, on est champions. C’est la première fois pour moi, confie Farearii Tuteina. Je suis très content de la performance de ‘l’équipe aujourd’hui. On a assuré le titre en gagnant ce match. On est très fiers; On revient de loin et on a une pensée pour notre frère là-haut. »