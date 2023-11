Football : les joueurs de Pirae assistent à un entraînement de l’équipe de France

Les joueurs de Pirae ont eu l’opportunité de se rendre à Clairefontaine, le fief de l’équipe de France de football, pour assister à un entraînement des Bleus. Sur le terrain : les stars de l’équipe vice-championne du monde dont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot ou encore Eduardo Camavinga avec lesquels ils ont pu se prendre en photos.

Les joueurs de Tahiti ont même été interrogés par le média de la Fédération Française de Football sur leur présence. « On est très content d’être là, de voir les pros à Clairefontaine. C’est un rêve pour nous. En plus, on vient de loin. On en profite », a ainsi déclaré Matatia Paama, l’un des joueurs de l’AS Pirae.

Le club affrontera, ce samedi, l’équipe du FC Saint Meziery dans le cadre du 7ᵉ tour de la Coupe de France.