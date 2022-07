Football : l’AS Venus vainqueur de la Coupe de Polynésie

2 buts à 0. Vénus remporte sa 3ème coupe de Polynésie d’affilée… C’est en première mi-temps que tout s’est joué. Sur un ballon en retrait, Roonui Tehau ajuste sa frappe et vient tromper le gardien adverse d’un tir lointain, 1 but à 0.

Après Roonui, c’est au tour de son grand frère de s’illustrer, sur un corner. Le buteur emblématique de Mahina inscrit le second but de son équipe avec la poitrine. Malgré des contestations pour main, le but est accordé.

Dragon se sera créé le plus grand nombre d’occasions, sans réussir à les concrétiser. En seconde période, le club de Titioro est sur le point de réduire le score, mais l’arbitre de la rencontre siffle une faute avant que le ballon entre dans la cage et ne valide pas le but. Dragon obtient un penalty.

Roonui Tinirauarii s’élance et tire, mais le gardien Teave Teamotuaitau plonge du bon côté et repousse le ballon. Dragon ne reviendra pas dans la rencontre.

Grâce à sa victoire, Vénus obtient à nouveau son ticket pour les éliminatoires de la Coupe de France, prévus au mois d’octobre. Mais avant la métropole, les protégés de Samuel Garcia se déplaceront en Nouvelle-Zélande pour l’OFC Champions League.

Revivez le match ici :