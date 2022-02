Football : l’AS Tamarii Punaruu s’impose sans surprise face à Mataiea

Parmi les rencontres au programme, vendredi soir à Punaauia, le club de l’AS Tamarii Punaruu entrainé par Olivier Lee s’est très largement imposé 5 buts à 1 face à Mataiea.

Cette 3e victoire de la saison leur permet de quitter la zone rouge et de s’installer confortablement en milieu de tableau.

“Belle série. On est sur la troisième victoire. On en avait besoin, confie Tevaearai Tamatai. On a fait un début de saison difficile mais là l’équipe commence à montrer ce qu’elle sait faire. On travaille très dur la semaine et là on voit que les résultats paient. Ça fait plaisir.”