Football : L’AS Pirae remporte le trophée des champions face à Vénus (6-0)

Le stade Pater a été le théâtre d’une démonstration des joueurs de l’AS Pirae hier soir. À l’occasion du trophée des champions, match qui oppose les vainqueurs de la coupe et du championnat de Polynésie, les orange ont fait exploser la défense de l’AS Vénus en deuxième mi-temps, et restent ainsi détenteurs du trophée.

Tamatoa Tetauira s’est particulièrement distingué en inscrivant un triplé. Pour Benoît Mathon, auteur d’un doublé, c’est une satisfaction : “On a fait une préparation de six semaines, on en a c**é. Il fallait concrétiser ce qu’on a fait l’année dernière en gagnant le titre. On l’a fait, et on l’a bien fait! La saison va commencer, il n’y a plus qu’à”.

Il faut dire que pendant ces six semaines, l’AS Pirae a longuement travaillé avec un préparateur physique, préparant parfaitement le début de saison. Le club tentera de devenir quadruple champion de Polynésie, après ses titres en 2020, 2021, 2022