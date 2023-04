Football : l’AS Pirae conforte son avance en ligue 1

Le triple champion en titre, Pirae, a une fois de plus fait valoir son statut de favori à la victoire finale. Lors du match avancé des Playoffs, disputé jeudi soir, la formation entraînée par Raimoana Bennett s’est imposée 5 buts à 3 face à l’AS Temanava, confortant ainsi sa place de leader du championnat.

Un succès avec la manière, encourageant à trois semaines du départ pour les Vanuatu où se dérouleront les phases finales de l’OFC Champions League.

« On a appliqué les consignes. La finalité c’était la victoire même si on a eu un petit coup de mou quand ils sont revenus à deux buts. Mais on n’a pas lâché. Au contraire, on a poussé encore et c’est ce qui compte : les 4 points. On continue sur cette lancée », a déclaré à l’issue du match Matatia Paama, le capitaine de l’AS Pirae.

Son dauphin, Dragon, s’est quant à lui fait chiper la seconde place au profit de l’AS Tefana après que l’armada offensive jaune et verte s’est occupée de soigner ses statistiques. 6 buts à 1 à l’arrivée. Les protégés de Sébastien Labayen mettent un coup d’arrêt aux ambitions des joueurs de Titioro.

« C’est une double satisfaction : la victoire dans un premier temps et, après, marquer beaucoup de buts. Contre une équipe comme Dragon, ça met vraiment en confiance. Ça fait du bien pour le mental et le moral. C’est une victoire qui va rendre attractif le championnat jusqu’à la fin. Je pense que jusqu’à la dernière journée, on ne saura pas qui sera champion. C’est bien pour la Ligue 1 et le public. On va continuer match après match et on va essayer d’aller jusqu’au bout », a indiqué au coup de sifflet final Sylvain Graglia, buteur de Tefana.

Ce samedi, à 18H30 au Stade Pater, l’As Tamarii Punaruu affrontera Venus avec l’opportunité de revenir à 2 petits points de l’AS Pirae. Une nouvelle rencontre aux saveurs de finale.