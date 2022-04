Football – L’AS Dragon remporte la Coupe Élite

Cette première finale de la Coupe Élite opposant l’AS Tamarii Punaruu à l’AS Dragon a tenu hier soir à Pater toutes ses promesses. En arrachant la victoire lors de la séance de tirs aux buts, les joueurs en bleu de la vallée de Titioro ont mis un terme à un suspens d’une rare intensité.

Après 90 minutes de spectacle, aucune des deux formations ne réussira à se départager. Un but ayant été inscrit par chaque équipe. D’abord par le redoutable Ah Sam, puis 10 minutes plus tard par Teiki Vaea.

Il faudra donc attendre les pénaltys pour voir les coéquipiers de Li Fung Kuee s’autoproclamer champion et soulever ainsi le premier trophée de la saison. “Toute l’équipe a répondu présente, on est loin d’avoir été ridicules et on a eu le droit à une belle finale. Après, les tirs aux buts, c’est comme la loterie” indique Olivier Lee, entraîneur de l’AS Tamarii Punaruu. “Je suis content parce qu’on a joué pendant toute la période où la sélection était en voyage, et cela nous a permis de garder tout le monde en forme. L’objectif est atteint. Maintenant, il faut se préparer pour les championnats” ajoute pour sa part Efrain Araneda, entraîneur de l’AS Dragon.

Pour rappel, la Ligue 1 fêtera son grand retour le week-end prochain sur les pelouses de Tahiti et Moorea.