Football : L’AS Dragon prends la tête de la Ligue 1

Un but contre son camp d’Etienne Tave et un pénalty transformé en toute fin de match par Rainui Tze Yu ont permis aux protégés d’Efrain Araneda de s’accaparer du siège de leader au profit de leur adversaire du soir.

“Après les fêtes ce n’est jamais facile (…) mais on a quand même gardé notre état d’esprit sportif. On s’est entraînés quand même pendant les fêtes. Là on a fait deux semaines pas faciles à cause de la pluie. On s’est entraînés la semaine dernière deux fois. Cette semaine une fois seulement sur le terrain. Ça n’a pas été très facile pour nous, admet l’entraîneur Efrain Araneda. On a fait un bon match je pense dans l’ensemble. À la fin je pense que c’est mérité. Dans l’ensemble on est contents. Avec Raimana qui n’est pas là, on pense à lui. je félicite mes garçons qui ont été dans la combativité. On n’a jamais lâché et à la fin on se retrouve avec 4 points qui sont importants comme tous les points. Là il faut continuer.”