Football / L1 : l’As Pirae champion pour la 3ème année consécutive

Il aura fallu attendre les 10 dernières minutes de la saison pour voir Alvin Tehau et Pirae devenir, pour la 3ème année consécutive, champions de Polynésie. Menée d’un but après que l’ouverture du score de Roonui Tinirauari, la formation orange n’avait pas d’autre choix que de réagir si elle ne voulait pas voir le trophée s’envoler en direction de Titioro.

De retour en 2ème mi-temps sur la pelouse de Pater et devant une centaine de supporters venu soutenir leur cause, les 11 aitos emmenés par un Benoit Mathons des grands soirs ont tout simplement inversé la tendance… à la 84ème minute! L’équipe remporte le titre de champion de la Ligue 1 Vini pour la troisième année consécutive, malgré un championnat compliqué et après avoir compté près de dix points de retard.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Une joie immense pour l’équipe qui contraste avec la déception de François Mu, capitaine de l’AS Dragon : “C’est dans la défait qu’on apprend, on reviendra plus forts l’année prochaine. Il ne faut pas baisser la tête parce que la semaine prochaine, on a encore une finale à jouer en coupe de Polynésie contre l’AS Vénus, une bonne équipe. Félicitations aux joueurs de Pirae pour leur titre”.

Samedi 23 juillet, l’AS Dragon jouera son ticket pour la Coupe de France 2023 contre l’AS Vénus. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitenne de football.