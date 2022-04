Football : Hyrum, 12 ans, le prodige de Mahina sélectionné par le PSG pour la CUP Monde

C’est désormais officiel : Hyrum le jeune prodige de 12 ans en provenance de l’AS Venus s’envolera vendredi matin en direction de l’Hexagone.

Au programme de ce footballeur en devenir, la CUP Monde organisée comme chaque année par le club professionnel du PSG.

Un rêve devenu réalité comme nous l’explique sa maman Valreine : “Entendre que ton fils a été sélectionné en tant que meilleur joueur et qu’il participe à une coupe du monde académie Paris Saint-Germain, wouah… C’est son rêve et nous l’avons soutenu. C’est vrai, il y a un sacrifice. On s’est sacrifiés mais voilà. Peut-être un jour, qui sait, ce sera un grand professionnel dans le foot.”

Pour parvenir à ses fins, le surdoué de Mahina passe un nombre incalculable d’heures sur le terrain de sa commune, littéralement sa deuxième maison. “Il est là le mercredi, il est là à midi, et il rentre à 21 heures après les entraînements (…) Il y a cinq ou six petits qui sont tout le temps là, tous les jours”, raconte Tino Paofai, éducateur AS Venus.

Kevin Barbe, également éducateur, se réjouit : “c’est une première pour un joueur d’ici. C’est bien pour le club et pour le gamin. Tous les soirs on s’entraîne et il est là avec un ballon. Tu vois que c’est un passionné et qu’il est à fond dedans. Il n’y a pas de secret. il faut travailler.”

Hyrum quant à lui est plutôt fier : “Mon club, je pense que c’est grâce à eux que j’ai aimé le foot parce que malgré le fait qu’il faut s’entrainer, si on ne s’amuse pas, on ne voudrait plus continuer. Donc je suis assez content de ce que j’ai fait.”

Les pieds sur terre Hyrum sera opposé à Paris à une centaine d’autres enfants de son calibre ! À lui maintenant de saisir sa chance sans oublier l’essentiel : s’amuser.

Et Hyrum ne s’envolera pas seul puisque Wassim un autre joueur du Fenua a également été sélectionné par le PSG. Retrouvez ce jeudi soir le portrait du surdoué de Tefana à la veille de leur départ pour l’Hexagone.