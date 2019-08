Football : direction les îles Cook pour les Hine Taure’a

Samedi et pour la toute première fois de l’histoire, une sélection tahitienne féminine de moins de 19 ans s’était donnée rendez-vous à l’aéroport de Faa’a. L’objectif : écrire une nouvelle page du football local… “Je suis contente de participer à une grande compétition comme ça pour représenter mon pays. C’est une fierté. C’est maintenant que l’aventure commence. Dès qu’on monte dans l’avion c’est parti”, nous dit Kiani Wong, capitaine des Hine Taure’a.

Dès leur arrivée aux îles Cooks, les Hine Taure’a comme on les surnomme, bénéficieront d’une semaine d’adaptation avant de plonger dans le grand bain, celui des qualificatifs à la Coupe du Monde. “C’est une fierté que Tahiti puisse être présente pour les U19. Ça récompenserait tout le travail accompli depuis 2 ans maintenant puisque cette génération est la génération U17 d’il y a 2 ans et c’est elles qui ont tout redémarré en terme de sélection féminine. C’est un premier palier. J’attends ce palier là depuis un petit moment avec tout le staff on a travaillé pour qu’on puisse sortir et peut-être se qualifier pour les demi-finales”, confie Stéphanie Spielmann, sélectionneuse des Hine Taure’a

Mais pour atteindre ce premier objectif, les footballeuses tahitiennes auront fort à faire. A commencer par l’équipe à battre de ce tournoi, la Nouvelle-Zélande, que les filles rencontreront lors de leur second match de Poule : “les U17 ont fait 3e à la dernière Coupe du Monde. Et il y a une partie de ces U17 qui sont actuellement les U19. On sait que ça va être très très fort. On les as dans le groupe. Je suis ravie qu’on puisse jouer une équipe comme ça parce que c’est en jouant les meilleurs qu’on progresse. je pense que c’est très bien pour voir où on en est exactement et je pense qu’on est prêtes”, estime Stéphanie. Spielmann.

Le prochain rendez-vous des protégés de Stéphanie Spielmann aura lieu samedi à Rarotonga face aux Samoa Américaines. 11 nations pour une seule place qualificative.

Les matchs des Hine Taure’a

Samedi 31 Août

Tahiti vs. Samoa Américaines

16h

Mardi 3 Septembre

Tahiti vs. Nouvelle-Zélande

13h

Vendredi 6 Septembre

Samoa vs Tahiti

13h