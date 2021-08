Fermeture des salles de sport : Roberto Cowan entame une grève de la faim

Il proteste contre les nouvelles mesures qui imposent la fermeture des salles de sport. Pour ce professionnel du bien-être: le sport contribue à une bonne hygiène de vie. Il considère que ces nouvelles mesures sont incohérentes et il précise qu’il a l’intention de poursuivre sa démarche jusqu’à la fermeture des frontières ou la réouverture des salles de sports.

“La maladie, elle arrive par avion”, scande le gréviste. “Alors si on confine sur le territoire : c’est bien. Mais c’est peine perdue si on ne ferme pas les frontières! C’est la source du problème. Les malades vont arriver par avion, nous allons passer notre temps à porter des masques et à nous confiner! Je veux bien fermer la salle mais les gens ne pourront pas s’entraîner. Ca peut mener à des dépressions. Il y a un manque de cohérence dans les décisions”, déplore le sportif.

Rappellons néanmoins que les autorités sanitaires et le gouvernement estiment qu’il n’est pas nécessaire de fermer les frontières car le virus circule déjà en Polynésie française. Par ailleurs, la pratique d’une activité physique en extérieur est autorisée mais de manière individuelle et dans un rayon d’1 kilomètre autour du domicile.