Farerei Haga : Manihi Va’a, champions de la course V6

Tranquillement, les aito de Manihi ont pris la tête de la course dans le surf et ont accéléré sur le dernier tronçon dans la remontée, et sont arrivés les premiers sur le plan d’eau de Papaputa. “On est super contents. (…) Je pense qu’on a un peu peiné au niveau du cap. On s’est un peu perdus. Mais une fois qu’on a retrouvé le cap, on a essayé de partir après” explique Ruben Mati, rameur de Manihi Va’a.



Jusqu’à la mi-parcours dans le surf, TTV de Rangiroa et Rai Ro’a Va’a ont tenté de surprendre Manihi. Le combat a été de toute beauté. Après avoir surfé plusieurs vagues d’affilée, Manihi a porté le coup de grâce à ses adversaires et remporte ainsi la course et 300 000 Fcfp de prix. Une somme qui aidera l’équipage pour son déplacement à la Molokai Hoe.

En effet, dans deux semaines, l’équipage s’envolera pour les îles Hawaii afin de représenter avec honneur l’archipel des Tuamotu durant la plus ancienne course marathon au monde.