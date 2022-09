Faa’a Rugby Aro ouvre la saison en beauté

La matinée est consacrée aux phases de poules avec des rencontres de 14 minutes. Pas de surprise. Ce sont les deux leaders du championnat de 2020 qui se retrouvent en finale l’après-midi : Faa’a Aro et Punaauia. Les joueurs de Oremu étaient menés 7 à 0 dans la première période mais, très vite, ils réussissent à inverser la tendance et s’imposent 12 à 7 à la fin du temps règlementaire. Faa’a ouvre la saison en beauté dans ce championnat qui se dispute sur 4 journées. “Les deux premiers matchs vont se jouer dans les districts. Un à Paea aujourd’hui pour l’ouverture du championnat et le prochain, la semaine prochaine, ce sera à Moorea. Derrière, il y aura le Papeete international les 14 et 15 octobre. Et après derrière, on reprendra deux tournois à 7 qui se feront à Papeete”, annonce Laurent Tardieu, président de la fédération polynésienne de Rugby.

Le rugby féminin est également de la partie. Aro Hine, constituée des joueuses de Faa’a, affronte Toa Hine, la sélection tahitienne composée de joueuses de différents clubs. Toa Hine l’emporte sur le score de 12 à 7, avec 2 essais inscrits par la n°5 Gladys Boulet et un autre marqué par Tehani Tokoragi numéro 8. “C’était un match de remise en jambe donc c’était un peu pour voir ce que c’est qu’un match, pour que les filles qui font du rugby depuis pas longtemps réapprennent un peu comment faire et comment se déroule un match”, explique la capitaine de Toa Hina, Elsa Morisset.

La prochaine journée du championnat est prévue samedi 24 septembre à Moorea. Les équipes de JS Moorea viendront compléter le tableau. Les enfants seront également mis à l’honneur à Punaauia pour le premier plateau des U8 et U10.