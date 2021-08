Escrime : la vice-championne olympique Astrid Guyart à Tahiti

Le ministre de la Culture et de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat Heremoana Maamaatuaiahutapu, a reçu vendredi matin, la vice-championne olympique d’escrime au fleuret à Tokyo, secrétaire générale adjointe du comité national olympique et sportif français (CNOSF), co-présidente de la commission des athlètes et co-présidente de l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Astrid Guyart. Elle était accompagnée de l’ancienne directrice des relations institutionnelles du CNOSF, Julie Lavet.