Escrime : du fleuret et de l’épée ce week-end

4 au fleuret et 12 à l’épée, une faible participation mais de qualité puisque l’escrime tiki club est venu avec 5 de ces meilleurs compétiteurs. Le Challenge Fines Lames d’Arue, organisé par le club du même nom, est ouvert à tous les amateurs d’escrime. “L’important, c’est l’entente et la cohésion”, pour David Lorfèvre, président de l’Escrime Tiki Club. “Ce n’est pas un compétition officielle, qui va rentrer dans le classement. Le but, c’est juste de se rencontrer et de prendre du bon temps”.

La compétition se dispute sur 2 poules. Les concurrents présents ont eu la chance de se mesurer et d’évaluer leur niveau. L’occasion même de partager et d’échanger des conseils.

En fleuret, Mathieux Ducreux des Fines lames d’Arue remporte la victoire face à David Lorfèvre du Tiki Club. En épée, Philippe Simonet de Laborie s’impose face à Jean-Baptiste Piquet, tous deux sociétaires des Fines lames d’Arue. L’escrime Tiki Club l’emporte par équipe.

En raison de la covid, le calendrier des compétitions est en suspend. Les Fines lames d’Arue organise une opération portes ouvertes baptisée “Vous n’avez jamais tenu une épée en main, c’est l’occasion”, mercredi 23 février à 16h à la salle omnisports Boris Léontieff à Arue.