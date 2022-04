En route pour les mini-jeux du Pacifique aux îles Mariannes

A l’heure où les fédérations peaufinent leurs sélections, le personnel du COPF est à pied d’œuvre. Mais beaucoup d’athlètes ne sont pas encore accrédités. “Il y a encore des athlètes qui ne fournissent pas les documents demandés”, rapporte Titaua Maurin, chargée de mission. “Si d’ici samedi, on ne les a pas, ils ne pourront pas partir puisque leur accréditation ne pourra pas se faire”.

24 pays du Pacifique sont engagés dans ces mini-jeux de Saipan. Ils s’affronteront dans 9 disciplines : athlétisme, badminton, beach volley, golf, tennis, triathlon, haltérophilie, va’a et baseball, mais sans Tahiti. Notre délégation sera composée de plus de 180 personnes dont 120 athlètes.

Le départ des aito est prévu “du 13 au 14 juin”, indique la chargée de mission. “On arrive le 15 à Saipan, donc on a un jour pour se préparer et dès le lendemain, on a la cérémonie d’ouverture”.

Parmi les pays participants, on retrouve les deux ogres du Pacifique. L’Australie et la Nouvelle Zélande. Leur participation fera monter le niveau d’un cran. Un tremplin pour les prochains jeux du Pacifique, décalés de 4 mois à cause de la crise sanitaire. Ils se disputeront du 19 novembre au 2 décembre aux îles Salomon.