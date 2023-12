Eimeo Czermak au repos après sa chute à Pipeline

« Bonjour à tous. Je me réveille juste d’une anesthésie. Je reviendrai vers vous dès que possible, mais pour l’instant, j’ai besoin de me reposer. Merci pour votre amour. J’apprécie », a-t-il écrit dans une story, où il apparait avec une minerve au cou. Il ne précise pas, en revanche, les raisons de son hospitalisation.

Le surfeur de gros a fait une chute alors qu’il participait à la Vans Pipe Master sur le mythique spot de Pipeline à Hawaii. Malgré son accident, le Tahitien a pu figurer au classement général, à la 24ᵉ place. Un autre surfeur de Teahupo’o, Matahi Drollet était aussi en lice. Il termine 40ᵉ de l’épreuve remportée par John John Florence.