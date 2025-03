EDT Va’a, un club en pleine reconstruction

Les rameurs d’EDT Va’a sont loin de leur terrain de jeu habituel. Durant un match de football, c’est la cohésion d’équipe que cherche à construire l’entraîneur, Heiarii Mama.

« C’est une journée détente. On a bien travaillé pendant un mois. On commence à souffler un peu. C’est très important pour qu’ils soient soudés », dit-il.

Heiarii Mama dispose d’un groupe de 24 rameurs. De glorieux anciens, comme Lono Teururai et Manatea Bopp-Dupont, qui ramaient sous les couleurs de Hinaraurea ces dernières saisons, reviennent dans le club où ils ont remporté 4 Hawaiki Nui entre 2014 et 2017.

Chris Faremiro, Patrick Yu Hing ou encore Heiva Paie-Amo rejoignent aussi les électriciens cette saison. Aux côtés de ces rameurs d’expérience, les jeunes espoirs du club sont à l’écoute.

« Nous, on est là pour suivre l’exemple des ainés. Ils nous servent un peu de piliers. Mais sinon la cohésion est super », se félicite Tevaitini Haapii. « Il faut qu’on travaille encore », ajoute Tiamano Léon, « on n’est qu’à notre 2e mois d’entraînement. L’équipe va se construire petit à petit ».

De retour sur le plan d’eau, les rameurs travaillent leur endurance et la précision de leurs coups de rame. Objectif : trouver ce fameux taho’e.

« On travaille la synchronisation et on maintient la pression, 8 fois 25 minutes », explique Heiarii Mama.

« Ce que je dis aux jeunes, c’est que ça se passe sur l’eau. Il ne faut pas seulement parler. Il faut passer des heures sur l’eau. Les jeunes, ce qu’on veut, c’est leur fraicheur. Je pense que cela peut bien ‘matcher’ avec nous », sourit l’un des anciens, Lono Teururai.

Le 22 mars marque le premier grand rendez-vous de la saison de va’a, avec la traditionnelle course de V6 marathon entre Tahiti et Moorea. L’objectif pour cette nouvelle équipe d’EDT Va’a sera d’accrocher au moins le podium.