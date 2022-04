Ea’ttitude Amui : une 7ème édition samedi 23 avril au parc Paofai

Mis en place par le ministère et la direction de la Santé depuis 2016, l’événement Ea’ttitude s’articule autour d’activités de prévention et de promotion de la santé dans toute la Polynésie. Pour l’édition 2022, la direction de la Santé entend valoriser le bien-être et la santé sous tous ses aspects et ainsi agir sur différents leviers tels que l’alimentation, l’activité physique mais aussi le rythme de vie et la cohésion familiale.

“Ensemble pour notre santé”

Le thème retenu pour 2022 est Ea’ttitude Amui : “Ensemble pour notre santé”. Ce événement se veut “familial” au sens large du terme au regard de l’importance que représente la sphère familiale dans la culture polynésienne, et ainsi permettre d’avoir des répercussions positives sur chacun de ses membres. En effet, il faut que la population appréhende la santé telle que définie par l’OMS : c’est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

Ea’ttitude Amu à Tahiti, et dans les îles aussi :

Cette année, Ea’ttitude se tiendra à Tahiti le samedi 23 avril au parc Paofai de 9 heures à 20 heures. Les objectifs sont les suivants :

– Donner des clés pour que chacun puisse améliorer son quotidien ;

– Découvrir de nouvelles activités, de nouvelles façons de consommer ;

– Renforcer le lien familial, le lien avec la « terre » et les ancêtres.

Le programme :