Du skate pendant les vacances scolaires

Ces enfants âgés de 9 à 10 ans ont déjà du niveau. Passionnés de skate, ils ont bien entendu choisi de passer leurs vacances à pratiquer ce sport urbain : « J’aime faire du skate parce que c’est drôle. C’est un sport où tu roules. J’aime bien les sensations, l’adrénaline » confie Louis Cazaux, 9 ans.

Durant une semaine, de 8 heures à 10 heures, ils s’entraînent avec leur moniteur Stéphane Bordereaux, directeur de « LoveBoard, école de skate ». « Mon but, c’est qu’ils progressent en skate, qu’ils aient l’équilibre, l’agilité etc. (…) et aussi de découvrir tous les endroits où il y a du skate à Tahiti » explique-t-il.

Le sport est risqué et les chutes sont nombreuses, mais c’est justement ce qui plaît à ces jeunes. « Je fais du skate depuis un an déjà. Je trouve que c’est très beau, très stylé et impressionnant. J’aime bien aussi les sensations fortes et tout ce qui glisse. (…) Durant ce stage, je me suis fait d’autres copains et je connais plus le skate à Tahiti » admet Zackari Frion, 10 ans.

Premier stage de skate cette semaine 08h-12havec Loan, Gabriel, Hivatoa et Jules ! Au menu de cette semaine skater les différents skateparks du fenua et après le skate la plage entre copains !! Posted by LoveBoard école de Skate on Wednesday, July 8, 2020

Stéphane Bordereaux est passionné de glisse depuis son plus jeune âge. Au fenua, il a constaté un engouement certain pour la discipline. Il est d’ailleurs membre de l’association We Love Skate Tahiti, et est aussi fondateur de la première école dans la commune de Arue en 2016.

Particularité du stage, les élèves s’initient au skate dans plusieurs skateparks de Tahiti pendant deux heures et vont ensuite se détendre à la plage pendant les deux prochaines heures.

Prix de ces vacances en plein air : 12 000 Fcfp la semaine. Les inscriptions sont toujours possibles. Plus d’informations sur la page Facebook de l’école de skate.