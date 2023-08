Deux coaches du Stade Toulousain avec les jeunes du Papeete Rugby Club

Les jeunes rugbymen et les éducateurs du Papeete Rugby club ont du pain sur la planche. Pendant trois jours, les U12 et les U14 travaillent avec deux cadres du prestigieux Stade Toulousain (ST), Marc Dantin et Philippe Laurent. Les U16 et les U18 seront également coachés par les deux hommes, les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10.

Après le directeur sportif Yoann Faure et le manager de projet Performance Laurent Violle en avril 2022, le club de Papeete poursuit son partenariat avec le ST pour se rapprocher du plus haut niveau.

« On travaille sur les trois formes de jeu au rugby, développe Marc Dantin : être capable d’être en lecture comme dans la culture toulousaine, faire des exercices sous forme de jeu et apprendre à les rejouer en situation, tout cela en prenant du plaisir » . « Le but est toujours de progresser, d’améliorer le niveau technique du club et de la Polynésie en général, confie pour sa part le Vice-président Alain Serres. C’est une augmentation des compétences et du niveau du rugby ici » .