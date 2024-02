Des vagues dantesques pour clôturer la Air Tahiti Rairoa Horue 2024

Heureuse surprise ce samedi de finales à Avatoru, Rangiroa, où les vagues n’étaient pas forcément attendues aussi belles. Dans des conditions frisant la perfection, les riders ont clos une Air Tahiti Rairoa Horue 2024 de toute beauté.

Du côté des Vahine, l’affiche de la finale avait été modifiée après l’abandon d’Aelan Vaast, blessée. Kohai Fierro a pris le meilleur sur Leina Thion, dont c’était la première participation à la compétition. La petite sœur de Vahine, actuellement à Porto Rico pour les mondiaux ISA, s’est imposée à la faveur d’une énorme première vague, notée 8.17. Tout sourire, « La force tranquille » s’est simplement dite « calme, en attendant les bombes » d’une finale dominée de la tête et des épaules.

Il fallait bien un des jumeaux Haumani sur la plus haute marche du podium. Heureux gagnant du jour, chez les Juniors : Haunui, dont la stratégie de rester bas sur le spot s’est avérée payante (score combiné de 13.83, loin devant les 7.76 de Teaki Gasbarre). Passé par les repêchages, le twin s’est adapté à des conditions « magnifiques » mais changeantes et a « vite changé de stratégie » pour s’imposer : « J’ai direct chopé mes vagues à l’extérieur, et ça a marché » .

(Crédit Photo : TNTV)

En Bodyboard, James Omitai a une nouvelle fois démontré toute l’étendue de son talent. Avec un total de 16.50, il bat Tuahiti Toofa en finale et remporte une deuxième victoire en trois ans. « Un truc de malade. Il y avait un truc que j’avais du mal à gérer, j’ai eu la chance d’avoir une vague dans les dernières minutes » , s’est-il exclamé en enlaçant son adversaire du jour.

Jour de gloire pour Enrique Ariitu

Enfin, Enrique Ariitu a décroché la 1ere place du Surf Open Tane. C’est Taumata Puhetini qui avait ouvert les hostilités avec un 6.5, auquel Enrique Ariitu a répondu sans détour, avec le deuxième 10/10 de la compétition, d’un tube extrêmement deep, enchaîné d’une vague notée 7.83. « Ça faisait longtemps que j’attendais cette victoire, s’est-il réjoui. Une finale de rêve, je pensais que j’étais trop deep mais ça l’a fait. Après, ça a été les vingt minutes les plus longues de ma vie » . Le rider n’a pas caché qu’il s’apprêtait à retourner à l’eau pour profiter des vagues.