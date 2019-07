Des Maoris à Tahiti pour se perfectionner au lever de pierre

Le Maori Stephen Temoni est le champion en titre du lever de pierre au Heiva Tuaro Maohi de 2018. Aujourd’hui, il vient défendre son titre dans la catégorie des 100kg. Depuis le Farereiraa Patifita en 2015, Tetuarii Teapehu dit « Pino », l’a pris sous son aile.

Le aito de la catégorie “Extra lourd”, lui a donné les bases du lever de pierre. “Comme j’ai remporté sept fois d’affilée le titre en 150 kilos, j’ai assez d’expérience pour donner des conseils. Depuis 2015 je m’occupe de la délégation néo-zélandaise afin de les former et ils ont gagné des titres chez les hommes et les femmes”.

Si le lever de pierre n’existe pas en Nouvelle-Zélande, charge aux athlètes kiwis, formés par Tetuarii, de transmettre le savoir acquis à leurs compatriotes désireux de se lancer dans la discipline. ” Je leur ai donné les bases de façon à ce qu’ils ne courent aucun danger comme cela ils pourront former d’autres personnes. Ils sont prêts pour cela.”

“Je suis venu ici pour me reconnecter à la coutume du triangle polynésien. Si je ne remporte pas le titre cette année, cela n’est pas grave.”, explique Stephen Temoni, le Maori champion de la discipline en 100kg en 2018. “Dans mon pays, j’enseigne la discipline et je pousse mes élèves à venir ici, découvrir ce sport traditionnel tel qu’il était pratiqué par les ancêtres.”,

Les concours de lever de pierre, démarreront les 13 et 14 juillet après midi, au Parc Vairai.