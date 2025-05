Dernier entraînement à Vaipoopoo avant le départ du Tauati Swimrun de Moorea

Ils étaient d’abord quelques passionnés à se retrouver le midi. Aujourd’hui, ils peuvent être plus de 80. Un groupe qui s’est constitué pour devenir la « Lunchtime Swimming Experience Tahiti ». Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de natation.

« Ce qui motive les gens, c’est que tout est gratuit. Il n’y a pas besoin d’inscription, il n’y a pas de pression, ce n’est qu’entre amis. Ils font ce qu’ils veulent, ce qu’ils peuvent et selon le temps qu’ils ont. Et il y a une super bonne ambiance », sourit Yves Cheung, administrateur de ce rendez-vous.

Un moment convivial pour se maintenir en forme, mais aussi pour se préparer à des compétitions, comme le Tauati Swimrun de Moorea qui se déroulera ce dimanche.

« Il y a deux circuits. Un de 19 km et un autre de 39 km. Cela fait six mois qu’on s’entraîne. Tous les dimanches, je donne des parcours différents qui vont de 10 à 20 km », explique Christian Maraetefau, l’organisateur des parcours de la « Lunchtime Swimming Experience Tahiti ».

« C’est une de nos plus grandes compétitions. On s’entraîne pour ça. Le Swimrun c’est un truc tendance en ce moment, et on voit que ça plaît aux gens parce qu’il y a de plus en plus de monde dans la compétition », ajoute Yves Cheung.

Cette 5ᵉ édition rassemblera 400 athlètes, dont 50 venus de l’étranger. Un bon moyen pour renforcer la visibilité de la discipline à l’internationale.