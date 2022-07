Défaite des Vahine ‘Ura face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour leur entrée dans la Nations Cup

L’entame de match a été compliquée pour la sélection tahitienne, avec un penalty concédé dès la 26ème minute de jeu par la gardienne Camille André. Ramona Padio s’est chargée de le transformer pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Progressivement, Hinavainui Malfatti et les siennes sont revenues dans le match et ont fait douter leurs adversaires du soir.

Malgré les blessures de Kohai Mai et de la capitaine Gwendoline Fournier, et malgré le but du break de Meagen Gunemba à la 83ème minute, les tahitiennes sont parvenues à réduire le score en fin de match sur un penalty de Tahia Tamarii obtenu par l’inévitable Hinavainui Malfatti (2-1, 90e).

Le match du mardi 19 juillet face aux Vanuatu sera déjà crucial pour qualification en quarts de finale.