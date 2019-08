De la boxe professionnelle vendredi à la Fautaua

Nouvelle soirée de boxe vendredi soir, à partir de 19 h 30, sur le ring de la Fautaua. Il y aura 6 combats lors de cette soirée de boxe qui sera ponctuée par le premier combat professionnel de deux boxeurs : le jeune aito Hokini Commings sera opposé au Toulousain Jofrey Dubourthoumieu.

Les 5 premiers combats opposeront des boxeurs des clubs AS Te u’i no manotahi et Tefana boxing, voici le programme :

37kg : TCHENTCHENTANG Ranitea vs IZAL Temaiana

62 kg : TAEREA Temateoa vs PAOFAI Terahiti

+91 kg : MARITERAGI Claude vs TEHEIMANU Teiki

70 kg : TCHENTCHENTANG Lee Yanna vs TAVANAE Edith

+91 kg : TCHENTCHENTANG Joinvil vs PITA Henri

Le main event oppposera donc Hokini COMMINGS (68.9kg) et Jofrey DUBOURTHOUMIEU (71kg) qui feront tous les deux leur premiers pas sur le circuit professionnel en catégorie super mi-moyen. Ce combat se disputera en 4 rounds comme le veut le règlement lors d’un premier combat professionnel. Les deux boxeurs ont tous les deux environ 50 combats amateurs à leur actif pour moins de 10 défaites.

PRATIQUE

Soirée de boxe professionnelle

Vendredi 30 août

Salle Babo Aitamai, Fautaua,

Tarif : 2 000 Fcfp pour les adultes et 1 000 Fcfp de moins de 16 ans.