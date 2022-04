De bonnes conditions pour la première journée du Championnat de Polynésie de Windsurf

Dans la catégorie Wind Surf, 5 manches ont été validés chez les minimes, 5 également en Espoir, Open et Master.

Et enfin une fois n’est pas coutume, 5 manches ont également été validées dans la catégorie Wing Foil. Une grande nouveauté dans le championnat de Polynésie cette année : “Cette année, la nouveauté c’est qu’on a invité les wing foil et tous les foileurs à venir faire la régate donc on a les wind surfeurs classiques à ailerons et les foileurs, détaille Didier Arnould, président de la Fédération Tahitienne de voile. Donc on a deux catégories distinctes et apparemment on a du monde. On est à peu près à 45 inscrits cette année. Ce sont des slaloms dow wind. (…) chaque course dure à peu près 5 minutes. C’est très intense, très physique, et je pense que tout le monde est ravi parce qu’on s’éclate”