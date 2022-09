Cyclisme : Tahiti en course, parmi l’élite mondiale

Dans quelques jours, ils seront parmi l’élite mondiale du cyclisme : six coureurs, trois hommes et trois femmes, représenteront l’équipe tahitienne lors de l’épreuve du contre-la-montre en relais mixte. En raison de leur localisation, ces 89e championnats du monde accueilleront pour la première fois tous les pays du Pacifique. “On a tissé des liens forts avec David Lappartient, le président de l’Union Cycliste internationale. Il a proposé à la commission océanienne d’aligner tous les pays du bassin du Pacifique”, se réjouit Teva Bernadino, président de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC).

Sur les 13 épreuves, Tahiti participera à celle du contre-la-montre en relais mixte, sur un parcours de 28,2 km. Elle se disputera le mercredi 21 septembre.

La formation tahitienne est conduite par Taruia Krainer, fort de son expérience en National 1, l’antichambre du cyclisme professionnel. Avec lui, on retrouve Kahiri Endeler, l’homme fort du moment qui remporte toutes les dernières compétitions locales. Teva Poulain vient compléter le groupe masculin.

Le trio féminin, lui, est constitué de Tekau Hapairai, une athlète issue du triathlon, de Kylie Crawford qui a récemment renforcé la sélection de triathlon aux mini-jeux du Pacifique à Saïpan et, enfin, d’Elodie Touffet, ancienne athlète professionnelle qui ne s’attendait pas à se remettre en selle dans les rangs du haut niveau. “C’était une grosse surprise pour moi quand j’ai appris la nouvelle. Quand je suis arrivée au fenua, je ne pensais pas du tout refaire du vélo à grande intensité. Maintenant, si je peux partager un peu de mon expérience avec mes coéquipières, ce sera super”, nous confie-t-elle.

Car, côté ambiance, chez les dames, tout roule, comme le confie Kylie Crawford : “il y a une très bonne cohésion au sein du groupe. On est solidaires, on est unies et c’est cela qui fait notre force. On a vraiment hâte de pouvoir côtoyer le haut niveau”.

L’équipe tahitienne s’envolera en Australie samedi 17 septembre.

La sélection tahitienne :