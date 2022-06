Cyclisme : Tahiti au championnat de France des Outre-mer

Avec un effectif costaud et expérimenté, l’équipe de cycliste qui représentera Tahiti au championnat de cyclisme de France des Outre-mer a fière allure. Parmi les représentants, trois ont déjà participé à ce type de course : Eddy Le Roux, Kahiri Endeler et Taruia Krainer.

Dans le reste du groupe on retrouve des athlètes venus de différents clubs de Tahiti. Teva Poulain et Klint Vernaudon de Fei pi. Lintz Nuumoe de Pirae, William Chung du Velo club de Tahiti, et Evan Simon de Tamarii Punaruu, le plus jeune de la troupe.

Le championnat de France des Outre-mer se disputera en trois épreuves réparties sur deux jours, avec d’abord une épreuve en ligne sur plus de 120 km. Les coureurs enchaîneront le lendemain avec une épreuve en côte de 60 km. Ils termineront par un “contre la montre” individuel sur plus de 18 km.

Tahiti n’a jamais remporté le championnat de France des Outremers. Sa sélection ne part pas favorite mais elle pourrait peut-être créer la surprise…