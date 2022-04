Cyclisme : première victoire aux États-Unis pour Kahiri Endeler

Il s’est aligné à une course qui se déroule en 2 jours, la Sea Otter Classic, et a remporté la première étape. 60 coureurs étaient sur la ligne de départ. Une course exigeante de 64 km qui a provoqué beaucoup d’abandons : 1100m de dénivelé positif avec une arrivée au bout d’une ascension de 3km.

“Le départ a eu lieu à 7h30. Il faisait un peu frais donc ça a été un peu difficile au début, raconte Kahiri. J’avais peut d’être un peu froid et ne plus avoir l’habitude de la fraîcheur. Et finalement, les gens ont bien répondu. Dans la première ascension on sort en échappée avec un autre gars. Ensuite on se fait reprendre par le peloton quelques kilomètres plus loin et après, peut-être dans la deuxième montée du parcours on réattaque avec ce même gars et un autre participant et le peloton ne nous reverra jamais. On prend jusqu’à 2mn30 sur le peloton. (…)J’ai géré mon effort, je suis resté dans la roue du gars qui faisait un gros tempo, et à environ 1km de l’arrivée, il attaque et je le contre tout de suite et je viens terminer tout seul la course avec quelques mètres d’avance donc super content.”

Kahiri espère déjà revenir l’an prochain.

Le classement de la course :