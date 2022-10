Cyclisme : à Auckland, Manarii Laurent remporte la Whaka50

Belle victoire en e-bike pour Manarii Laurent, qui a remporté la course Whaka50 en 2 heures et 11 minutes. Et pourtant, à l’arrivée, notre cycliste a connu quelques désagréments : “L’équipe tahitienne arrivée depuis une semaine à Rotorua avait tout organisé pour faire la fameuse course néo-zélande dans des conditions optimales. Acheminement de leurs propres vélos depuis Tahiti, temps de reconnaissance suffisant …. Mais les délais de sortie des vélos du conteneur à cause de la biosecurité en auront voulu autrement. Privés de leurs fusées cela s’annonçait mal mais c’était sans compter la présence de nos revendeurs Husqvarna ! Ni une ni deux, notre équipe sort du carton un MC5 taille M, taille évidemment trop petite pour notre rider d’1m90 mais qu’à cela ne tienne, il fera avec, il n’y avait plus de L de dispo” peut-on lire sur les réseaux sociaux.



Après un départ très rapide des 70 cyclistes sous 5 degrés, un peloton de tête de 3 coureurs se détache et Manarii, placé second, chasse jusqu’à mi-course la tête de file équipé de 1 000wh (batterie additionnelle autorisée) contre 630 wh pour lui : “L’expérience faisant, Mana réussit à prendre la tête de la course pour la maintenir jusqu’à la ligne d’arrivée avec 1mn de temps d’avance sur le second !”.

Un autre cycliste du fenua, Loïc Concaret, est quant à lui arrivé deuxième à la Whaka25.