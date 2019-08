Crossfit : Yves Tehau décroche la 3e place au Marseille Throwdown

Notre représentant de CrossFit à l’international, Yves Tehau et son partenaire ont remporté ce week-end en métropole, la 3e place au Marseille Throwdown, une compétition française d’envergure qui rassemble des athlètes venus du monde entier.

“On est satisfaits dans le sens où ça promet beaucoup. Parce que pour performer en compétition, il faut en faire beaucoup. Le niveau était très élevé avec beaucoup d’athlètes pro. Des Russes, Ukrainiens, Espagnol, Français etc., nous raconte Yves. On rate la première place par manque d’expérience avec mon partenaire. On a été soutenus par beaucoup de personnes en France et au Fenua. Ça nous a donné beaucoup de force aussi. On a vraiment ressenti le mana de chez nous.”

S’il était bien préparé, Yves Tehau est pourtant entré dans la compétition avec un léger handicap : “Je suis content aussi personnellement parce que j’ai contracté un ulcère à l’oeil gauche la semaine de la compétition donc je partais avec un handicap. Mais on voulais ramener ce podium pour notre fenua c’était très important. Je vais prendre quelques jours pour me soigner. Et c’est reparti. Maintenant on vise plus haut !”