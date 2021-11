Cross inter-lycées : 199 coureurs à la Fachoda

Ce sont les cadettes qui se sont élancées en premier sur un parcours de 2 400 mètres en pleine nature. Venait ensuite la course des juniors et des seniors garçons sur 3 800 mètres. Les cadets et les juniors filles ont clôturé cette rencontre sur 3 200 mètres. À l’avant, on retrouvait les plus compétitifs à la chasse aux podiums.

Parmi les coureurs aguerris, on retrouvait des athlètes de disciplines variées. Puameama Tevenino du lycée Samuel Raapoto est une habituée des podiums en triathlon. Elle s’est imposée chez les juniors filles devant Océane Leroy du lycée La Mennais qui est, elle, championne de taekwondo.

Chez les cadets, c’est Nainoa Tanetoa du lycée Gauguin qui a ravi la première place. Rodrigue Lozinguez du lycée La Mennais est arrivé en deuxième position et Kilian Lidec-Potateuatahi du lycée du Diadème a complété le trio gagnant.

Au classement par établissement, le lycée polyvalent Taiarapu Nui se taille la part du lion en remportant les catégories juniors garçons et cadettes.