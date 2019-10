Cross du collège de Afareaitu : plus de 500 élèves sur la ligne de départ

Le cross scolaire de l’établissement de Moorea a réuni quelques centaines d’élèves cette année, de la 6ème à la 3ème en passant par les CAP et les CJA. Au total, 8 courses ont eu lieu avec chacun son objectif : “Moi, c’était d’arriver première” nous dit une élève. “Moi, c’était de ne pas marcher” nous dit encore une autre.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Objectif atteint pour les plus motivés qui se sont vus remettre une médaille et un trophée. Les dix premiers de chaque catégorie ont été qualifiés d’office pour le cross de Moorea qui aura lieu le 25 octobre.

Et si seulement 70% des 530 élèves du collège ont participé au cross, tous ont tenu à être présent pour la suite de l’événement : un grand Heiva pour rassembler les élèves autour de leur culture avec des danses et percussions au menu. Une représentation préparée dans le cadre de leur programme scolaire.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“C’est une représentation qu’on fait dans le cadre d’un projet éco-patrimoine avec les professeurs de tahitien, où on travaille la culture tahitienne. Pendant les heures d’EPS, chaque classe avec une heure de percussion et une heure de danse tahitienne. On a aussi mis en place des évaluations qui vont compter pour leur note d’EPS. C’est un spectacle, mais ce sont aussi des compétences à acquérir au cours des séances d’EPS” explique Franck Chiaroni, professeur et Coordinateur d’ESP au collège d’Afareitu.

Du sport ainsi que de la culture donc. Un événement réussi qui sera renouvelé l’an prochain.