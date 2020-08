Covid-19 : la fédération polynésienne de rugby suspend les compétition « par prudence »

La fédération polynésienne de rugby annonce ce dimanche la suspension des entraînements et des compétitions sur deux semaines. Des mesures prises « par prudence » et qui pourraient être prolongées.

« On a pris les choses très au sérieux : Dès hier matin, on appris qu’on aurait des licenciés qui auraient participé à cette soirée (du Piment rouge, NDLR). Immédiatement, on a réuni le bureau de la fédération et on a pris la décision dès hier soir, de reporter les matchs qui devaient se dérouler hier soir. Ensuite, quand on a vu l’évolution (…), ce matin on a pris contact avec l’ensemble des présidents, et la Fédération, avec l’accord des présidents, a pris la décision de suspendre toutes les compétitions à titre provisoire pendant deux semaines, mais aussi, on va aller plus loin, de suspendre tous les entraînements. (…) On sait que c’est une mesure qui peut être prolongée. On est en plein milieu du championnat mais tous les présidents ont accepté (…) La priorité pour tout le monde est donnée à la situation sanitaire », explique Teiki Dubois, vice-président de la fédération.