Coupe du monde des clubs : Pirae reporte son départ

« Arrivés à l’avion, on reçoit un coup de fil d’un responsable de la FIFA qui nous dit que, vu ce qui se passe, ils sont un peu inquiets que le virus se soit propagé entre les joueurs, parce qu’on s’est entraînés ensemble, donc il y a quand même un risque qu’il y ait plus de joueurs positifs » a expliqué l’entraîneur Naea Bennett à l’aéroport. « Ils nous ont demandés de repousser notre voyage à demain (vendredi, NDLR) pour être sûrs que le virus ne se propage pas davantage au sein de l’équipe et qu’on soit obligés de déclarer forfait arrivés là-bas parce qu’on n’aura pas le nombre de joueurs suffisant pour jouer le match ».

Le capitaine Alvin Tehau s’est montré optimiste : « On reste positifs, on a toujours une chance de partir avec peut-être deux ou trois joueurs en plus qui étaient cas positifs ».

La deuxième série de tests sera prise en charge par la FIFA. Même si d’importantes retombées financières sont attendues pour l’AS Pirae, les dépenses liées à la santé sont déjà conséquentes pour un club amateur.

« Les valises sont là, on est prêts, et finalement on ne prend pas l’avion, donc c’est sûr qu’il y a une déception » a déploré Naea Bennett, tout en reconnaissant que c’était une « bonne décision » de la FIFA.

En dépit des sept cas positifs, Naea Bennett estime pouvoir disputer un match… du moins avec ses joueurs de champ. « Dans les buts, il risque d’y avoir un joueur qui n’est pas gardien de but : j’espère que Dudu sera négatif et qu’il pourra prendre l’avion avec moi ».

Si les tests sont négatifs, l’équipe embarquera ce soir pour rejoindre Abu Dhabi. Le match contre Al-Jaziraa est prévu le 3 février.